أدفوكات يعلق على التعادل أمام سوريا

2021/11/11 | 23:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم ديك ادفوكات، الخميس، مباراة اليوم أمام منتخب سوريا والتي انتهت بالتعادل بالصعبة، معتبراً المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية باتت صعبة.وقالَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، “لا أخفي انها كانت مباراة صعبة جداً، وسنحت لنا أكثر من أربع فرصٍ سانحة للتسجيل لكنني أقول إننا كنا محظوظين بإدراك التعادلِ كون هدف تقدم سوريا جاءَ في وقتٍ حرج”.

وأضاف أن “المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية باتت صعبةً، ومنتخبات (لبنان ، الامارات ، سوريا) بالإضافة الى العراق، هي مَن تتصارع على المركزِ الثالث”.وعن تفكيره بترك منصبه بعد نتيجة اليوم، قال “كما تحدثت قبل يومٍ بأن الاتحاد العراقي متى ما وجد مدرباً أفضل مني فبإمكانه اتخاذ القرار المناسب، ويبقى الأهم هو المنتخب وليس أنا”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف، اليوم الخميس، مواجهة العراق وسوريا في التصفيات النهائية لمونديال قطر.

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