وسط تفاقم أزمة المهاجرين.. الخطوط التركية: لا حجز رحلات لمواطني العراق وسوريا واليمن إلى بيلاروسيا

2021/11/11 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط خلاف بين المفوضية الأوروبية وتركيا بشأن أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية، أعلنت الخطوط الجوية التركية، فرض حظر على مبيعات التذاكر لمواطني دول معينة، بما في ذلك العراق وسوريا، للرحلات الجوية إلى بيلاروسيا.

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