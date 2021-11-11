المرور تحدد موعد استبدال لوحات السيارات

2021/11/11 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت مديرية المرور العامة، الخميس، موعد تبديل لوحات السيارات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" (11 تشرين الثاني 2021)، إن "تغيير لوحات السيارات كل 10 سنوات هو قرار تم بموجب اتفاقية دولية"، مبينا أن "تبديل اللوحات سينطلق مطلع العام 2022”.

وأضاف أن "اختيار مديرية المرور للرقم الالماني لم يتم على اسس مزاجية"، لافتا إلى أن "وزير الداخلية وافق على عدم تسجيل سيارة الا بتسقيط اخرى".

وتابع: "لدينا نزيف من السيارات من حيث العدد"، مؤكداً "أكثر من 6 ملايين سيارة في بغداد".

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