المرور تكشف موعد تبديل لوحات السيارات واعدادها في بغداد

2021/11/12 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، الخميس، بدء عملية تبديل لوحات السيارات مطلع العام 2022، مؤكدا وجود اكثر من 6 ملايين سيارة في العاصمة بغداد.

وقال اسماعيل في تصريح متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، إن "تغيير لوحات السيارات كل 10 سنوات هو قرار تم بموجب اتفاقية دولية وتبديل اللوحات سينطلق مطلع العام 2022".

وأضاف، أن "اختيار مديرية المرور للرقم الالماني لم يتم على اسس مزاجية"، مشيرا إلى أن "وزير الداخلية وافق على عدم تسجيل سيارة الا بتسقيط اخرى".

وتابع: "لدينا نزيف من السيارات من حيث العدد"، مؤكدا وجود "أكثر من 6 ملايين سيارة في بغداد".

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