بعد زيارة عبدالله بن زايد.. سوريا: الإمارات وافقت على بناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق

2021/11/12 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - قالت سوريا إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات في ريف دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الحكومية.

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