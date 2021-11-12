مئات المرتزقة الموالين لحفتر يغادرون ليبيا

2021/11/12 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عسكرية، الخميس، أن 300 من "المرتزقة والمقاتلين الأجانب" الناشطين في مناطق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر سيتم "إخراجهم كدفعة أولى" من ليبيا "بناء على طلب فرنسا" التي تستضيف الجمعة مؤتمرا عن الوضع في هذا البلد.

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