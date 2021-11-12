إيطاليا تمنح الجنسية لقاضية أفغانية تم إجلاؤها في ايلول

2021/11/12 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – منحت إيطاليا الجنسية الإيطالية لقاضية أفغانية شهيرة تدعى ماريا بشير، أول مدعية عامة في البلاد تم إجلاؤها في أيلول/سبتمبر أثناء الانسحاب الأميركي.أصبحت ماريا بشير (51 عامًا) في عام 2009 مدعية عامة لولاية هرات غرب أفغانستان، حيث حاربت الفساد والعنف ضد المرأة وزواج الأطفال القسري.وفي نهاية التسعينات حرمتها طالبان […]

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