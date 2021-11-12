للحامل.. هذه الأنواع من الرياضات ينبغي تجنبها

2021/11/12 | 00:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمن المعروف أن ممارسة الرياضة تعين الحوامل، على مرور الحمل بأمان وصحة، إضافة لتسهيل عملية الولادة، إلا أن هذه القاعدة ينبغي أن تكون ضمن بعض الاشتراطات.وينصح أطباء النساء بعدم ممارسة بعض الألعاب الرياضية ككرة السلة أو التزلج على الجليد، أو التمارين التي تتطلب الاستلقاء على الظهر.وأوضح الخبراء أن هذه التمارين تؤدي إلى إعاقة المثانة من تدفق الدم بشكله الطبيعي، كما لا ينصحون بالرياضات التي تتسبب في التعرق المفرط، أو التي تتطلب قوة كبيرة.وشدد الأطباء على ضرورة الرجوع إلى طبيب مختص لتحديد برنامج النشاط البدني اليومي والطويل للمرأة الحامل.

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