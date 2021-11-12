2021/11/12 | 01:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R_EJhe3t0CI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء ينفي: لا تزوير بالانتخابات.. وملفات أخرى في نشرة الـ 12 منتصف الليل من #العراقية_الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القضاء ينفي: لا تزوير بالانتخابات.. وملفات أخرى في نشرة الـ 12 منتصف الليل من #العراقية_الإخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).