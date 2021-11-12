نقطة تفصل إسبانيا عن مونديال قطر.. وتعادل ثمين لرفاق رونالدو

2021/11/12 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغل منتخب أسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد أمام مضيفتها جورجيا صفر-2، وفاز على نظيره اليوناني 1-صفر الخميس، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

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