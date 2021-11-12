من يعيد الفرح والأمان لفضاءاتنا العامة؟ - جواد بولس

2021/11/12 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس أقامت، في الخامس من الشهر الجاري، جمعية "انغام للموسيقى" و"الفرقة الماسية النصراوية"، حفلًا تكريميًا للموسيقار الخالد بليغ حمدي، وذلك على مسرح مدرسة "راهبات مار يوسف" في مدينة الناصرة.



كان مشهد السيارات التي ملأت ساحات المدرسة مبشّرًا بعدد الحضور الكبير، الذي تجاوز عدده الستمائة شخص، كما علمت لاحقًا.



دخلنا القاعة الرحبة مباشرة عندما شرعت الفرقة تعزف.



لوهلة قد تتخيل انك في احدى المسارح " الاجن ......





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