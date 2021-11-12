الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن تتهم بيلاروسيا بـ

2021/11/12 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك أصدرته، الخميس، بيلاروس بممارسة "استغلال منظّم للبشر" على حدودها مع بولندا بهدف "زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

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