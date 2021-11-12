بايدن يحذر من تقويض الديمقراطية في العراق

2021/11/12 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي تحديات العملية الديمقراطية في العراق؟

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