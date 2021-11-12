الرئيس الجزائري يعفي وزراء في الحكومة

2021/11/12 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس تعديلا وزاريا جزئيا طال وزراء الاتصال والعمل والفلاحة، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

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