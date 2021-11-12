"قطعة من القمر".. علماء يكتشفون ماهيّة كويكب يتبع مسار الأرض

2021/11/12 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء من تحديد ماهية كويكب "يتتبع مدار الأرض حول الشمس" حيث يعتقدون أنه قطعة من القمر، نتجت في الفضاء بسبب "اصطدام قمري" قديم، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان".

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