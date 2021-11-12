2021/11/12 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت النيابة العامة في روسيا، طلبا للمحكمة العليا لحل منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وفق ما أعلنت الخميس المنظمة الحقوقية الأقدم والأكثر أهمية في روسيا مستنكرة الخطوة بوصفها "سياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة الروسية تطلب حل أقدم وأهم منظمة حقوقية في البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة الروسية تطلب حل أقدم وأهم منظمة حقوقية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).