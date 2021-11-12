استعراض روسي

2021/11/12 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت روسيا قاذفتين استراتيجيتين بقدرات نووية في مهمة تدريبية، الخميس، فوق بيلاروسيا في إظهار لدعم موسكو لحليفتها وسط نزاع حول الهجرة على الحدود البولندية.

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