البرازيل تحجز بطاقة قطر

2021/11/12 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت البرازيل أول دولة أميركية جنوبية تتأهل إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أميركا الجنوبية، بعد فوزها الجمعة على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.

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