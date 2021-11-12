بسبب صورة المصحف.. الشركة المالكة للعبة

2021/11/12 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت شركة "أكتيفغن" الأميركية المتخصصة بألعاب الفيديو بعد "محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين" في لعبة "كول أوف ديوتي" القتالية.

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