وسائل إعلام أميركية تكشف موعد القمة الافتراضية بين بايدن ونظيره الصيني

2021/11/12 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيعقد مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، الاثنين قمة افتراضية منتظرة منذ فترة طويلة، في وقت يتزايد فيه التوتر بين البلدين حول ملفات عديدة في مقدمها تايوان وحقوق الإنسان والتجارة.

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