2021/11/12 | 08:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قضت محكمة استئناف أمريكية بتجميد قرار لمحكمة أخرى، كان بموجبه بإمكان المحققين في اقتحام مبنى الكابيتول الاطلاع على وثائق إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.واتخذت محكمة الاستئناف هذا القرار، يوم الخميس، استجابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب بشأن اقتحام الكابيتول المركز الخبري الوطني.

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