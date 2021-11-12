السعودية تفتح التسجيل العسكري للنساء في الأمن الدبلوماسي

2021/11/12 | 08:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، فتح باب القبول والتسجيل أمام الإناث في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، برتبة “جندي”.وأوضحت الوزارة أن “استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداء من السبت […]

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