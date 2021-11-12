علماء يكشفون القوة الغامضة وارء نظام نجمي غريب

2021/11/12 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توصل علماء الفلك إلى نظرية جديدة قد تشرح نظاما نجميا غريبا، تدور الكواكب حوله في مدارات متعامدة مع بعضها البعض.ووجد العلماء من جامعة جنيف أن اثنين من الكواكب يدوران بشكل عمودي […]

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