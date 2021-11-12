توقعات ببيع ماسك لمزيد من أسهم تسلا

2021/11/12 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المرجح أن يقدم الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على بيع أسهم إضافية في حصته بشركة تسلا للسيارات الكهربائية.

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