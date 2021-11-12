موسكو: انطلاق المرحلة الثالثة من اللقاحات المخصص للمراهقين

2021/11/12 | 08:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها.

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