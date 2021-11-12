أمير سعودي يرد على حسن نصرالله بفيديو أرشيفي له عن

2021/11/12 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الخميس، مذكرا بخطاب أرشيفي له تناول فيه قضية لبنان وصلته بما وصفه بـ"مشروع الجمهورية الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان".

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