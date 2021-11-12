البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال قطر

2021/11/12 | 08:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني باتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال “قطر 2022″، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على ضيفتها كولومبيا1-0.وبهدف من لوكاس باكيتا […]

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