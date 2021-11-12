2021/11/12 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور موافقة العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

جاء ذلك في قرار نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، حيث يشمل تجنيس الكفاءات في المجالات التالية:

1- الشرعية

2- الطبية

3- العلمية

4- الثقافية

5- الرياضية

6- التقنية

وذكر تقرير الوكالة السعودية أن موافقة الملك سلمان يأتي "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل القرار السعودي بمنح الجنسية للكفاءات في 6 قطاعات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل القرار السعودي بمنح الجنسية للكفاءات في 6 قطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).