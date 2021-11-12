2021/11/12 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن جائحة “كوفيد-19” لم تنته بعد، داعية دول العالم إلى تعلم كيفية اتخاذ تدابير وقائية بسرعة لمكافحتها.وأضافت ميركل في تصريحاتها بمنتدى الأعمال، كجزء من أسبوع قادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل تحذر من أن جائحة كورونا لم تنته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تحذر من أن جائحة كورونا لم تنته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تحذر من أن جائحة كورونا لم تنته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).