2021/11/12 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التقى وزير الزارعة محمد الخفاجي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش مشاركته بالنشاط الثالث للتشجير.وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، اليوم الجمعة، أن “الخفاجي التقى اردوغان على هامش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة العراقي يلتقي الرئيس التركي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة العراقي يلتقي الرئيس التركي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة العراقي يلتقي الرئيس التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).