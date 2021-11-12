وزير الزراعة يلتقي اردوغان

2021/11/12 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

التقى وزير الزارعة محمد الخفاجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير.

وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، أن "الخفاجي التقى أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير(تنفس المستقبل)، تلبية لدعوةٍ رسمية من نظيره التركي".

وأضاف البيان أن "الخفاجي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيراً الى أن "أردوغان أثنى على العلاقات العراقية التركية وشكر الخفاجي على تلبية الدعوة لحضور هذه الفعالية المهمة".

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