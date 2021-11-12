أزمة قرداحي.. حسن نصرالله يقارن موقف السعودية بإيران بعد

2021/11/12 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات، مقارنا موقف المملكة بموقف إيران بعد "كل الشتائم" على حد تعبيره.

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