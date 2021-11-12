حديث بين وزير الزراعة العراقي والرئيس التركي.. ماذا دار بينهما؟

2021/11/12 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الزارعة محمد الخفاجي، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، تلقى NRT عربية نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، أن "الخفاجي التقى أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير(تنفس المستقبل)، تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي".

وأضاف البيان أن "الخفاجي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى أن "أردوغان أثنى على العلاقات العراقية التركية وشكر الخفاجي على تلبية الدعوة لحضور هذه الفعالية المهمة".

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