2021/11/12 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الإيرانية الحرة ووصل لمستويات غير مسبوقة منذ تولي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحكم؛ ليصل إلي 28 ألفا و500 تومان.ويأتي ارتفاع قيمة الدولار رغم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط تاريخي للتومان الايراني امام الدولار المركز الخبري الوطني.

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