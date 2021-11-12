في الأسبوع المقبل.. جولة أفريقية لبلينكن لبحث

2021/11/12 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، أنّ وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، سيزور الأسبوع المقبل كلاً من كينيا ونيجيريا والسنغال حيث سيناقش خصوصاً ملفّي جائحة كوفيد-19 ومكافحة التغيّر المناخي.

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