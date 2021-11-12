2021/11/12 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المتلكئين إلى تسديد ما بذمتهم من مبالغ.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “يدعو المتلكئين إلى مراجعة فروعه لتسديد مبالغ القروض التي بذمتهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يصدر تنويهًا مهمًا بشأن مبالغ القروض المركز الخبري الوطني.

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