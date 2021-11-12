إفساد أهل الدولة للدرهم (2 ). - محمد حسين يونس

2021/11/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس إستعنت في كتابة هذا المقال بمعلومات من أربع موسوعات ..



( تاريخ مصر لسليم حسن ) ..



(قصة الحضارة لول ديورانت )..( شخصية مصر ..عبقرية المكان لجمال حمدان ) ..



(بدائع الزهور في وقائع الدهور لإبن إياس )..



أغلبها من إنتاج الهيئة المصرية العامة للكتاب و بعضها صدر ضمن مهرجان القراءة للجميع ( مكتبة الأسرة )..



علي ظهر غلافها صورة للسيدة سوزان مبارك في شبابها مع تقديم متزن منها للسلسلة ..



و ثمن المجلد ا ......





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