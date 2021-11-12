اتفاقية الصفقة بين الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت - العمال هم الضحية - جهاد عقل

2021/11/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل منذ بداية التوقيع على "اتفاقية الصفقة" وهناك من يطلق عليه "اتفاقية الحزمة" في العام ١-;-٩-;-٨-;-٤-;-، بين الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت، لم تأت هذه الاتفاقيات بالخير على العمال، بل هم، دائماً من دفع الثمن لها، بالرغم من حدوث تحسين ما في بعض شروط العمل، مثل ما تحمله الاتفاقية الحالية من احتمال رفع ايام العطلة السنوية بيومين.هناك من يقول دائمًا إن توقيع اتفاقية جماعية مهما ......





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