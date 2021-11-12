النساء وثورة 1917 -مقابلة مع جان-جاك ماري[*] - جاك ماري

2021/11/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاك_ماري إلامَ تعزون بخس تقدير دور النساء في الثورة الروسية؟لا شك أن بخس التقدير هذا يعود إلى عاملين: أولهما المشكل الذي أثاره البلشفيان نيقولا بوخارين وأوجين بريوبراجنسكي حين نددا باحتقار العمال الذكور للعاملات بقول:” ما زال العمال حتى اللحظة الراهنة يعتبرون النساء كائنات دنيا: في القرى، لا تزال النساء المتطلعات إلى المشاركة في الشؤون العامة مثار استهزاء”.



صحيح أن وراءهن إرثا تاريخيا سلبيا ثقيلا ي ......





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