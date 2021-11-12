إحصائية جديدة بالدول الأكثر تضرراً بكورونا

2021/11/12 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 251.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 251.885.689، وإجمالي الوفيات 5.079.013.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ759.636 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.847.655.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.224 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.924.598.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 462.189، وإجمالي إصابات 34.401.670.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.374 وإجمالي إصابات 3.834.815.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 247.000 وإجمالي إصابات 8.804.297.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.532 وإجمالي إصابات 2.210.129.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.608 وإجمالي إصابات 4.249.758.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات14 2.971 وإجمالي إصابات 9.495.395.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.618 وإجمالي إصابات 4.835.435.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران، بإجمالي وفيات 127.809 وإجمالي إصابات 6.019.947، لتكون بذلك دولة جديدة تدخل قائمة الدول العشر الأكثر تضررا بفيروس كورونا وتحل محل كولومبيا في المرتبة العاشرة من حيث عدد الوفيات بكورونا.

المصدر: روسيا اليوم

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