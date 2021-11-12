2021/11/12 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثارت نجمة ستار أكادمي في موسمه الخامس إيمان العميري، مؤخرا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باتت كل إطلالاتها تتسم بالجرأة، التي لم ترق للعديد من متابعيها.ونشرت إيمان مقاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجمة إيمان العميري تثير الجدل بفيديوهات وصور “جريئة جدًا” المركز الخبري الوطني.

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