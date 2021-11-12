صدمة في ليفربول بعد تعرض ماني لإصابة قوية

2021/11/12 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعرض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام توغو (1-1) ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”.وخرج ماني من الملعب […]

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