وزير الداخلية يوافق على عدم تسجيل سيارة الا بتسقيط اخرى

2021/11/12 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المرور العامة، اللواء طارق

اسماعيل، اليوم الخميس، أن تبديل لوحات

السيارات سينطلق مطلع العام 2022، فيما

أشار إلى موافقة وزير الداخلية على عدم

تسجيل سيارة الا بتسقيط اخرى.

وقال اسماعيل في تصري

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