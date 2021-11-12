ايران تسجل 123 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

2021/11/12 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم

الطبي (الايرانية)، 123 وفاة جديدة بين

المصابين بفيروس كورونا وارتفاع مجموع

الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في

البلاد« الى 127 الفا و809 حالة.

وافادت العلاقات العامة

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