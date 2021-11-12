2021/11/12 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.وتراجعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتراجع بسبب خطط البنك المركزي الأمريكي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع بسبب خطط البنك المركزي الأمريكي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع بسبب خطط البنك المركزي الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).