2021/11/12 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 251.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ضمن قائمة أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا المركز الخبري الوطني.

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