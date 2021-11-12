وزير الزراعة يلتقي الرئيس التركي

2021/11/12 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى وزير الزارعة محمد الخفاجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير.وذكرت وزارة الزراعة في بيان، أن “الخفاجي التقى أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير(تنفس المستقبل)، تلبية لدعوةٍ رسمية من نظيره التركي”.وأضاف البيان أن “الخفاجي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيراً الى أن […]

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