بورما تحكم على صحافي أميركي بالسجن 11 عاما

2021/11/12 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة عسكرية في ميانمار (بورما) على الصحافي الأميركي، داني فينستر، بالسجن 11 عاما، الجمعة، بعد أن نسب إليه 3 تهمة مختلفة، وفق ما أعلن موقع "فرونتير ماينمار".

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