2021/11/12 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا العضو الفائز بالانتخابات البرلمانية عن الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي الى ابعاد كركوك عن المساومات .وقال الصالحي في تغريدة له، ان “مشروع اعادة البيشمركة الى كركوك باتفاق اربيل وبغداد تعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة التركمانية تدعو لابعاد كركوك عن صراع تشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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