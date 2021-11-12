إعادة إنتاج الهياكل والنُّظُم الاجتماعية في لبنان، من الماضي إلى الحاضر: أزمةٌ دائمة - حنين نزال

2021/11/12 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنين_نزال كارن رافنلماذا غالباً ما تبدو الحياة اليومية في أُسرنا وضمن مجتمعاتنا مُستنزفة، وكيف نتصور المهام اليومية مثل غسل ملابسنا والتنظيف والطهي والاعتناء ببعضنا الآخر، في عالم تتجاهل فيه الإحصاءات الرسمية للاقتصادات مثل هذا النوع من الجهد والعمل الشاق؟" اكتسبت نظرية إعادة إنتاج الهياكل والنُظُم الاجتماعية1 (social reproduction theory SRT)، التي تُعتبر النسخة الماركسية النسوية للمادية التاريخية، ......





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